SOJA e The Wailers celebram o reggae em show no Wet'n Wil

De volta a Salvador, a banda norte-americana Soldiers of Jah Army (SOJA) e a jamaicana The Wailers, com Julian Marley nos vocais, reencontram o público baiano para celebrar o reggae. O show acontece na noite desta sexta-feira, 20, no Wet'n Wild.

Com um repertório marcado por canções que passam mensagens positivas, a SOJA relembra sucessos da carreira, como True Love e You and Me. Já a lendária The Wailers, sempre lembrada como a banda de Bob Marley, traz alguns dos clássicos que ficaram famosos na voz do rei do reggae.

Para estreitar ainda mais a relação com os fãs baianos, as duas bandas postaram vídeos nas redes sociais convidando o público. "Salvador, Bahia, como vai? Dia 20 de maio nós iremos ver vocês, galera! Nós vamos curtir esse show", diz o vocalista da SOJA, Jacob Hemphill, em parte do vídeo.

Em outro vídeo, Julian Marley e os componentes da The Wailers dão o recado: "Estamos chegando, Salvador, Bahia! Vamos espalhar amor, música, harmonia e paz. Nos vemos".

Criada em 1997, no estado da Virgínia (EUA), a banda SOJA é formada por Jacob Hemphill (vocal e guitarra), Bob Jefferson (baixo), Ryan Berty (bateria), Ken Brownell (percussão) e Patrick O'Shea (teclados).

Já a The Wailers foi fundada em 1962 por Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer. Junto com Bob Marley, o grupo já vendeu mais de 250 milhões de álbuns em todo o mundo, além de já ter tocado para um número estimado de 24 milhões de pessoas em várias turnês.

