SOJA e O Rappa fazem show inédito em Salvador

O público baiano enfim vai descobrir qual é o resultado do encontro entre os estilos de reggae produzidos no Brasil e nos Estados Unidos. Os responsáveis por trazer essa mistura musical para Salvador são os integrantes da banda americana SOJA e o grupo nacional O Rappa.

Os grupos sobem ao palco do Wet'n Wild neste sábado, 30, a partir das 20 horas, para fazer um show inédito na capital baiana. A apresentação de abertura fica a cargo da banda local O Liberato. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Virtual (bilheteriavirtual.com.br) e nos principais shoppings da cidade (balcões Pida e postos de A TARDE). Custam: Arena: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia); Camarote: R$ 300 (inteira) e R$ 150; Lounge: R$ 380 (inteira) e R$ 190 (meia)

Lista de sucessos

O repertório prometido por ambos os grupos passeia por sucessos já conhecidos do público que acompanha as experiências no reggae. Na estrada com a turnê do seu mais recente álbum Nunca Tem Fim (2013), O Rappa também garante no set list hits como Pescador de Ilusões e O Que Sobrou do Céu.

Ao longo dos seus 20 anos de estrada, os americanos da banda SOJA trazem composições sobre pensamento ambiental, político e social. Na lista de músicas mais conhecidas estão singles como True Love, You and Me e Rest of My Life.

Em 2012, os dois grupos gravaram o clipe da música Everything Changes. Esse foi o primeiro passo de uma parceria de muitos frutos. O público baiano enfim vai descobrir qual é o resultado do encontro entre os estilos de reggae produzidos no Brasil e nos Estados Unidos.

