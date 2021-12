Sobre polêmicas e mamadeiras

Mais afeito ao noticiário dos cadernos culturais, sites e revistas de música, Maurício Baia se surpreendeu quando sua música "Suíte Bourbon 1407" foi parar nas colunas dos bastidores da política de revistas como Veja e Exame.

Com letra inspirada nos vai-e-vens da Operação Lava-Jato do juiz Sérgio Moro, a faixa está no seu novo álbum, "A Fúria do Mar", seu terceiro pela major Som Livre.

Em ritmo de folk rock à base de violão slide e gaita, Baia questiona o uso indiscriminado das famosas delações premiadas: "O inquisidor pergunta ao preso / Se ele quer sair ileso / E lhe empurra um acordo / Que endurece os seus dez dedos / E assim de forma acuada / O réu assina a delação premiada / Que aplaudida ou vaiada / Quebra o fecho e vaza / O baú dos segredos / (...) / Será que a justiça acordou ou será que a justiça justiçou?".

"Com certeza, é o assunto mais 'na contramão' sobre o qual já escrevi. Na época, há mais ou menos um ano, não conhecia ninguém que estava falando disso dessa forma", percebe o músico por telefone, do Rio de Janeiro.

"Mas fico feliz em quebrar a unanimidade. Me informei bastante e vi que aquilo ia acabar em coisas maiores, no sentido de as ilegalidades ocorridas no processo até o anularem mais à frente", diz.

Com os ânimos acirrados, Baia lamenta que a chance de debates civilizados no Brasil pareça cada vez menor. "Você não pode dizer essas coisas sem ser rotulado de bandido ou petista. Isso tira a minha vontade de debater. Só fica a vontade de cantar. O que tenho a dizer está na música", diz.

Licença-paternidade

Mas nem só de política se faz o novo CD do cultuado compositor, nascido em Salvador e criado no Rio de Janeiro. "A Fúria do Mar" é, como ele mesmo diz, seu álbum da licença-paternidade, já que foi composto e gravado entre o nascimento e o primeiro ano de sua primeira filha, Dora - homenageada com faixa homônima, celebrando sua chegada.

"A chegada de um filho é um lance muito sério", percebe. "Venho há mais de duas décadas (desde a banda Baia & Os Rockboys) trabalhando discos - que não deixam de ser filhos. Quando ela nasceu, tirei um tempo para cuidar dela em casa. Recebia muitas visitas e ficava tocando pra ela", diz.

E foi nessas visitas de amigos e parceiros musicais que Baia foi construindo o repertório que hoje está no álbum. Curiosamente, ou talvez justamente por estar tão ocupado com fraldas e mamadeiras, A Fúria... é o álbum com menos faixas assinadas pelo músico.

De 13, apenas cinco levam seu nome: as já citadas "Dora" e "Suíte Bourbon 1407" (com Renato de Moraes), "Malabar"(com Gabriel Moura), "Tem Fila" (com Moura, Jovi Joviniano e Carlos Negreiros) e "Ladrão Que Rouba Ladrão" (com Gustavo Macacko e Luciano Luck).

Entre as outras sete, há composições de Pedro Luís ("Caio no Suíngue"), Nestor Capoeira ("Vagabundo Confesso") e André Saisse ("Namoro"), entre outros. "Gosto dessas faixas que escolhi, porque elas dialogam com meu trabalho. Ao incluí-las, eu estou colocando no disco coisas de mim que estavam no mundo. Por exemplo, faixas como Toda (de Marcos Bassini) e Muda (de André Gardel e Luis Carlinhos) têm uma poética muito condizente com a que costumo usar", observa.

Ele tem razão. Não apenas essas, mas também outras, como "Caio no Suíngue" e "Vagabundo Confesso" poderiam muito bem ser composições suas, não fossem os nomes dos autores no encarte. Mesmo com a diversidade de autores, sua marca e seu estilo estão impressos em todo o CD.

Dono de plateia fiel em Salvador, Baia planeja vir à Bahia em julho: "O lançamento é dia 30 de abril no Circo Voador. No dia 15 de julho, tenho reserva para fazer em Salvador, mas o lugar ainda não está fechado. No dia seguinte, vou a São Gabriel (a 480 quilômetros da capital). Depois tenho shows em Curitiba, São Paulo e cidades do interior, Recife e Vitória. Em agosto faço uma miniturnezinha por Portugal, pela quinta vez", conclui Baia.

