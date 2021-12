'Só Modão' reúne sucessos do forró e sertanejo em Salvador

A cidade de Salvador recebe, no dia 4 de maio, a segunda edição da festa 'Só Modão', evento que reúne diversos artistas que são referências da tradicional "sofrência". O show acontece a partir das 19hrs, no Wet'n Wild, localizado na Avenida Paralela.

Entre os artistas, estão os cantores Bruno & Marrone, Zé Neto & Cristiano, Mano Walter, Unha Pintada, Mariana Fagundes, Devinho Novaes, Tayrone e Pablo.

Nesta edição, o evento irá contar com três espaços: Arena 'Chifre no Asfalto', Camarote 'Desça Daí' e Frontstage 'Larga do Meu Pé' além de ser composto por uma praça de alimentação, sanitários, posto médico, estacionamento privativo e ilhas de bares espalhadas por todo o espaço.

Os ingressos custam entre R$ 55 a R$ 140 e estão disponíveis nos balcões Pida! (Salvador Shopping) e Salvador Tickets (Shopping da Bahia).

adblock ativo