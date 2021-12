Só Modão: festa reúne ícones da música sertaneja

O Wet'n Wild será palco de uma festa que reúne ícones da música sertaneja. A festa será realizada no dia 4 de maio, às 19h, e contará com shows de Bruno & Marrone, Mano Walter, Unha Pintada, Mariana Fagundes, Devinho Novaes e Tayrone.

A festa está em sua segunda edição e conta com três espaços: Arena Chifre no Asfalto, Camarote Desça Daí e Frontstage Larga do Meu Pé. O local também é composto por uma praça de alimentação, sanitários, posto médico, estacionamento privativo e ilhas de bares espalhadas nos ambientes da festa.

Os ingressos custam a partir de R$ 45 e podem ser adquiridos nas lojas do Pida, localizadas no Salvador Shopping e Piedade, e na loja Salvador Tickets, no Shopping da Bahia.

