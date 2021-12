'Só as palosas': projeto reúne seis artistas do novo cenário musical baiano

As cantoras do novo cenário musical baiano, Nêssa, Janaina Noblah, Áurea Semiseria, Bela, Marea e Maya lançam o clipe de 'Só as palosas'. O projeto é idealizado pelo produtor musical ÉoCROSSS e pela Avalanche - A Casa da Música em Salvador.

Com uma pegada pop, a música - que foi feita em apenas um dia - é muito dançante e apesar de ser bem digital, conta percussão e solos de alguns instrumentos como trompete e cavaquinho, tendo como grande diferencial as 6 vozes femininas juntas.

“Cada menina tem o seu estilo diferente, tem sua própria personalidade e todas somaram com essas diferenças e ficou uma música distinta e ao mesmo tempo harmônica trazendo essa identidade de Salvador que é uma potência muito grande”, afirma Nêssa, uma das vocalistas do projeto.

Com a direção de arte de Vanessa Moura, direção fotográfica de Maria Mango e Wendel Assis e figurinos exclusivos assinados por Laís Vidal, o clipe está disponível no YouTube.

