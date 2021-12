Skank traz nova turnê para Salvador

Salvador vai receber a turnê "Velocia" da banda Skank, que se apresenta na Arena Fonte Nova no sábado, 5 de setembro, às 19h. O quarteto formado por Samuel Rosa, Henrique Portugal, Haroldo Ferreti e Lelo Zaneti vai mostrar as músicas do recém-lançado álbum homônimo da turnê, dentre elas "Ela Me Deixou", de autoria de Samuel Rosa e Nando Reis; "Do Mesmo Jeito", feita em parceria com Lucas Silveira, e "Esquecimento", o segundo single.

Além das novas músicas, a banda também vai relembrar sucessos como "É uma partida de futebol", "Dois Rios", "Jackie Tequila", "Saideira", "Garota Nacional" e "Te Ver", dentre muitas outras.

Os ingressos já estão à venda na Ticketmix e no site www.ingresso.com, e custam R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia).

