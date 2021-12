Skank e Scambo comandam "Encontros de Verão" nesta sexta

Nesta sexta-feira, 29, as bandas Skank e Scambo comandam a última edição do projeto "Encontros de Verão", no Armazém Vilas, em Villas do Atlântico, Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador). O evento, que faz parte das comemorações aos dez anos da casa de shows, começa a partir das 22h.

No palco, Sakank apresenta a turnê do álbum "Velocia", com músicas como "Ela me Deixou" e "Esquecimento", além de hits de sucesso, como "Jackie Tequila", "Garota Nacional", "Sutilmente" e "Balada do Amor Inabalável".

Já Pedro Pondé e a Scambo vão agitar o público com canções do álbum "Flare", como "Roda Gigante", "Tanto Mar" e "Boa Viagem".



Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 100 e podem ser adquiridos na casa de shows, e nos balcões de vendas Ticketmix e Pida.

adblock ativo