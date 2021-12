Skank e Jeneci são confirmados em evento de música na Arena

Salvador será palco de um festival de música com artistas nacionais a partir de maio. O lançamento do evento acontecerá na tarde desta sexta-feira, 17, na Arena Fonte Nova, onde os shows serão realizados.

Dentre os oito nomes confirmados para o evento, nesta primeira etapa, estão a banda Skank e Marcelo Jeneci.

O show de abertura do festival, por sinal, será feito pela banda mineira no dia 17 de maio. O grupo se apresentará junto com outra atração, mas o nome ainda não foi revelado.

A divulgação dos outros seis nomes (nenhum baiano, nesta primeira etapa) será feito a partir das 14h, em uma coletiva na Fonte Nova.

A ideia do festival é reunir artistas de diversos gêneros, em shows até o final do ano. E mais: o evento, que será realizado na Praça Sul da Arena, está sendo pensado para receber um público entre 5 a 6 mil pessoas. O conceito é prezar pelo conforto dos espectadores.

O festival é uma realização conjunta entre a Arena Fonte Nova e a Palco Produções.

Marcelo Janeci é outra atração confirmada na Arena (Foto: Divulgação)

adblock ativo