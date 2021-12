Skank apresenta turnê "Os Três Primeiros" em Salvador

A banda Skank vem á Salvador para apresentar a turnê "Os Três Primeiros", que leva o mesmo nome do novo disco do grupo. O show será na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 27 de abril, a partir das 19h.

A apresentação celebra a sólida carreira e traz um repertório de sucesso com algumas das músicas mais representativas do grupo. Entre as canções que farão parte do show, estão também - Tão Seu, Pacato Cidadão, O Homem que Sabia Demais, Baixada News, Sem Terra, Eu Disse a Ela e Te Ver.

Os ingressos, que podem ser parcelados em até 5x para clientes Cartão Elo e em 3x para os demais cartões, podem ser adquiridos pelo site do ingresso rápido e nas bilheterias oficiais no Teatro Castro Alves e SACs do Shopping Bela Vista e Shopping Barra. Todas informações da turnê, podem ser encontradas em www.livenation.lat

