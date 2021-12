Site mostra imagens de estrelas do passado nos dias de hoje

O site do Sachs Media Group montou uma galeria com algumas estrelas do rock que já morreram, como John Lennon, Kurt Cobain e Bob Marley. A diferença é que os astros são retratados como seriam atualmente.

A brincadeira foi feita em parceria com a empresa Phojoe, de restauração de fotos e manipulação. Segundo o site, "é uma sentida homenagem à memória de amados artistas que ajudaram a formar gerações de fãs da música".

Abaixo de cada imagem o site apresenta uma biografia do astro, juntamente com insights dos musicólogos Reebee Garofalo e Elijah Wald. Para ver toda a galeria, clique no link para o Sachs Media Group.

