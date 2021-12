Sir McCartney, você também é massa!

Foi tudo o que os baianos (e milhares de turistas) esperavam – e mais um pouco. O show de Paul McCartney na Itaipava Arena Fonte Nova, na noite de sexta-feira, 20, preencheu todas as expectativas com louvor.

Ninguém se importou com a chuva que caía, parava e voltava. Ninguém pareceu notar que o homem estava ligeiramente rouco. Ninguém estava nem aí com aperto na pista premium (na área mais próxima do palco). Ninguém nem tchuns com o atraso de 15 minutos para começar.

O clima geral foi de felicidade e incredulidade: um Beatle, Paul McCartney, estava em Salvador, cantando para os baianos, falando em português e mandando gírias locais, como “Ave Maria!”, “vocês são massa!” e até “ó paí, ó!”, quando uma moça bonita de shortinho subiu ao palco para dançar com ele, em Birthday, próximo ao final.

O show, em si, foi rigorosamente igual ao de Porto Alegre (RS) no último dia 13 (e coberto pela reportagem de A TARDE a convite da produtora Time 4 Fun).

Começa com A Hard Day's Night, passa por Jet, All My Loving, I've Got a Feeling, Maybe I'm Amazed, revisita os Quarrymen, com In Spite of All The Danger, volta aos Beatles com You Won't See Me, Love Me Do, And I Love Her e Blackbird.

Traz novidades, como New, Queenie Eye e Four Five Seconds; homenageia os Stones, com I Wanna Be Your Man; George Harrison, com Something (de chorar), lembra os 50 anos do lendário disco Sgt. Peppers, com Being For The Benefit of Mr. Kite e A Day in The Life.

Joga as mãos do povo para cima, com Hey Jude e Let It Be, provoca explosões e chamas com Live and Let Die e encerra quebrando geral com Helter Skelter, Birthday e Golden Slumbers.

Monumental

O saldo geral é uma revisão monumental (com quase três horas de duração) de uma carreira irretocável, de um dos maiores artistas da cultura ocidental do século XX. Para Salvador, foi um privilégio sem tamanho poder testemunhar ao vivo um deus do rock deste porte – ainda vivo e cheio de energia, do alto dos seus 75 anos.

Os rostos das pessoas expressavam um misto de felicidade, incredulidade e (claro) cansaço. “É inacreditável um senhor desta idade fazer um show desses de três horas. Estou bem surpresa", disse Katucha Bastos.

“Rapaz, estou pasmo. Paul estava ali, ó”, admirava-se, ainda incrédulo, o marido de Katucha, Ricardo “The Flash” Alves, ex-guitarrista da banda local Cascadura. “Ele estava ali e eu aqui. Nem acredito. É tudo o que posso dizer”, celebrou.

Veterano

O químico Nei Bahia, veterano de shows internacionais no Brasil, e que já tinha assistido ao show do ex-Beatle em São Paulo, em 2011, considerou o de sexta-passada ainda melhor: "Seis anos depois desse show, ele parece até mais novo. É um show que consegue ser, ao mesmo tempo, superestudado, mas sem ser mecânico, sem perder a espontaneidade”.

Na volta para casa, só restava uma certeza: o sonho nunca acabou.

Ele permanece vivo no coração de quem ainda acredita no poder da música feita com verdade de intenções e (muito) talento.

Volta logo, Paul!

Sir McCartney, você também é massa! | Foto: Divulgação/ATarde

