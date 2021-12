Sine Calmon é o convidado do Ilê Aiyê em ensaio

No embalo do reggae, o Ilê Aiyê abre as portas da Senzala do Barro Preto neste sábado, 31, a partir das 22h. O artista convidado é o reggaeman Sine Calmon, um dos principais nomes do gênero na Bahia.

O programa da noite inclui apresentações da Band'Aiyê, fazendo as honras da casa com o repertório consagrado do Ilê Aiyê, e da banda D'Paul, que mescla diferentes sonoridades. O show integra o projeto Blackatitude, com patrocínio da Vivo. O ensaio terá ingressos a R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote).

