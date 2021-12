Simone Mazzer se apresenta nesta terça em Salvador

Para fazer o teatro e a música que acredita, e que exigem dedicação e conciliação de horários, a paranaense Simone Mazzer se equilibra dignamente entre as duas expressões. Mas há momentos em que cantar é imperativo. "É tudo muito instintivo", diz ela, que apresenta nesta terça-feira, 12, às 19h, o show Cabaré Batom, no Commons Studio Bar.

Concebido há cerca de dois anos, evocando o universo feminino, o show já esteve em Curitiba, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro e é a base do disco que ela vai lançar em breve pelo selo Dubas, com patrocínio do programa Petrobras Cultural.

Entre os fãs declarados da atriz e cantora, estão nomes como o compositor Ronaldo Bastos ("o Brasil precisa de Simone Mazzer") e o pesquisador de MPB Rodrigo Faour: "Simone Mazzer é uma das luzes no fim do túnel da atual MPB".

Repertório

Além da presença exuberante no palco, o repertório diz bastante sobre a cantora que integrou a banda Chaminé Batom e que já foi indicada como melhor atriz no Prêmio Shell pela atuação em peças como Pessoas Invisíveis e Inveja dos Anjos, com o Armazém Companhia de Teatro, em que atuou por 20 anos.

Além de suas referências sonoras, ela apresenta nos shows compositores que ainda não são consagrados. E canções que, necessariamente, traduzam sua personalidade. "Eu me considero uma pessoa muito dramática, levo em conta as possibilidades que a música oferece e também tenho um peso rock'n'roll".

A fusão dessas energias se traduz em músicas como Mente, Mente (revisitando o repertório da banda Chaminé Batom), Babalu (que ela cantou no programa Som Brasil em homenagem a Angela Maria), Vaca Profana (Caetano Veloso) e Try, imortalizada por Janis Joplin.

Mazzer também vai receber como convidados o cantor e compositor Luciano Salvador Bahia (de quem canta Tango do Mal) e a cantora baiana Marcia Castro. Os ingressos são cobrados no esquema "pague o quanto quiser", em que a plateia deposita em envelopes o valor que deseja pagar.

Confira a apresentação de Simone Mazzer no Som Brasil

Marcos Dias Simone Mazzer se apresenta nesta terça em Salvador

