Simone faz show em dezembro no TCA

A cantora Simone faz apresentação em Salvador do show "É melhor Ser" no dia 06 de dezembro, às 21 horas, no Teatro Castro Alves (TCA). A informação é da coluna Muitíssimo, de Ronaldo Jacobina, publicada na revista Muito.

A apresentação é baseada no álbum homônimo, que chega às lojas esta semana, e dirigida pela atriz Christiane Torloni. O valor do ingresso ainda não foi informado.

