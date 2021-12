A baiana Simone, 63, completa 40 anos de carreira e e traz para a sala principal do Teatro Castro Alves, nesta sexta-feira, 6, às 21 horas, o show de lançamento de seu novo disco, É Melhor Ser.

A cantora imaginou o repertório há um ano e meio. O show tem direção de Christiane Torloni e inclui as músicas das compositoras que Simone homenageia no disco. Confira no vídeo detalhes do disco e do show da cantora.

Da Redação Simone fala em vídeo do disco e do show "É Melhor Ser"

