Simone convida Ivan Lins para show neste sábado no TCA

A cantora baiana Simone, neste sábado, 1º, retorna a Salvador, mais precisamente ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), a partir das 19h, para uma apresentação única ao lado do cantor Ivan Lins, com o show "Simone convida Ivan Lins".

No palco, os artistas que já trabalharam juntos desde 1970, se encontram para relembrar clássicos de Lins regravados por Simone. No repertório canções como “Desesperar”, “Começar de Novo”, “Doce Presença”, “Paixão” e “Bilhete”.

Os ingressos para o espetáculo custam entre R$ 50 e R$ 240 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site Ingresso Rápido.

