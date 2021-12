Foi lançado nesta sexta-feira, 6, o clipe da música "Loka" da dupla sertaneja Simone & Simaria gravado em parceria com Anitta. O single, que nasce como aposta para o hit do carnaval de 2017, traz uma mistura do sertanejo com o pop e batidas eletrônicas.

Na canção, as musas retratam uma noite de superação entre amigas que tiveram o coração partido e, em seguida, resolvem sair para se divertir. Confira:

Da Redação Simone & Simaria lança clipe da música 'Loka' com Anitta; assista

adblock ativo