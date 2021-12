Simaria volta a passar mal e dupla fará pausa na carreira, diz Simone

Pouco mais de um mês após retomar aos palcos, a cantora Simaria, que faz dupla com a irmã Simone, terá que fazer uma nova pausa na carreira. A notícia foi anunciada por Simone durante uma apresentação, na noite deste sábado, 15, quando fez uma apresentação sozinha em Santa Catarina.

No show, a cantora explicou que a nova interrupção, que agora será da dupla, deve-se ao tratamento da irmã, que foi diagnosticada com uma tuberculose ganglionar em abril deste ano. A pausa vai durar o tempo necessário para Simaria se recuperar.

“Ela (Simaria) começou a passar muito mal. Nesse momento, ela se encontra fazendo novos exames por conta da doença dela. E, por esse motivo, vamos dar uma pausa nos nossos trabalhos, à espera de concluir o tratamento da Simaria”, disse.

Da Redação

Em abril, Simaria ficou internada por cinco dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Por conta disso, ela teve que ficar afastada do trabalho por três meses. Simone cumpriu a agenda de shows até o retorno da irmã, no início de agosto.

Esta é a terceira vez que Simaria se afasta para se tratar. Em novembro de 2017, ele teve uma infecção aguda de vias aéreas superiores. A artista ficou em tratamento por aproximadamente um mês.

