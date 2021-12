Silvia Machete chega ao quarto álbum

No sempre concorrido cenário de cantoras da música popular brasileira, uma coisa difícil de se encontrar ultimamente é personalidade. A carioca Silvia Machete, felizmente, não sofre deste mal - e seu novo álbum, Souvenir, confirma isto.



Parece que só há cantoras de três tipos: as animadoras de auditório, as que imitam Gal Costa abertamente e as que se revestem de uma aura de vanguardismo hype, mas que só convencem os muito jovens.



Silvia Machete, que chega agora ao quarto álbum, não se encaixa em nenhuma dessas três categorias. "Isso é uma coisa boa. Mas pode ser traiçoeiro também, pois num mundo de rótulos, quando você não tem nenhum, acaba ficando fora da prateleira", reflete a cantora, em entrevista por email.



"Acho que isso se deve pelo fato de ser sido educada a nunca ser igual aos outros. Cada um é de um jeito mesmo", diz.



Cantora afinadíssima e showoman capaz de entreter qualquer plateia com seu timing para bom-humor, jogo de cintura e números de malabarismo aprendidos em anos atuando como artista de rua, Silvia mostra em Souvenir que, mesmo não fazendo parte de turmas ou movimentos, anda cada vez mais bem relacionada.



O álbum traz faixas compostas exclusivamente para ela por mestres como Moraes Moreira (Nada), Eduardo Dussek (Totalmente Tcha Tcha Tcha) e Jorge Mautner (Ba Be Bi Bo Bu), além de releituras inspiradas de Chico Buarque (Tatuagem) e Angela Ro Ro (Tango da Bronquite, com participação da autora).



Há ainda uma faixa autoral composta pela própria Silvia (2 Cachorros) e outras duas de autores portugueses muito conceituados além-mar: o trovador dos anos 1970 Sérgio Godinho (Espetáculo) e o roqueiro Jorge Palma (Trapézio).



O resultado é um álbum que, se não é o mais alegre e dançante de Silvia, ainda encanta o ouvinte pela versatilidade com que sua bela voz passeia por toda essa diversidade sem que a obra perca a unidade.



"Sim, fiquei satisfeita (com o resultado do CD). A gente se surpreende com as coisas e isso faz parte do processo", diz.



"Mas não tenho um método. Sempre começa com uma única ideia e elas vão rodando, gerando outras. Depois você fica um tempo sem olhar muito, vendo de longe, até se envolver profundamente mais uma vez. Em algum momento verá que as peças estão encaixadas", descreve Silvia.



Brasileiros e portugueses



Ela conta que conseguiu a participação de Moraes, Angela e Dussek da forma mais simples: "Fui atrás deles. Me identifico muito. São contadores de história, teatrais. A Ro Ro em especial, é uma figura feminina muito interessante. Compositora, performer, grande personalidade. A gente dá risadas".



Já o encontro com o português Jorge Palma foi mais inusitado: "Ele é um pianista, cantor e compositor que veio num dos meus shows em Lisboa. Se empolgou e subiu no palco pra cantar. Não sabia quem ele era, mas o público sabia. Foi um sucesso", relata.



Quando foi pesquisar o trabalho de Palma, se encantou com Trapézio, faixa que regravou em Souvenir. "A música de Portugal é tão rica, assim como a poesia, a literatura em geral. O brasileiro é complicado, não liga pra quase nada, nem mesmo pros países vizinhos, pois acha que aqui tem tudo", vê.



"Na verdade, os portugueses são tão melancólicos quanto a gente. O samba é muito triste também. Sabemos curtir um blues", ri Silvia, que agora espera um convite para trazer o show de Souvenir a Salvador.



"Quero voltar! Alguém pode me convidar? Tem cenário, tem muitas novidades. Sempre tem, não vejo a hora de me apresentar aí novamente", conclui.

