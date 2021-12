O cantor Silva liberou nessa sexta-feira, 7, o single inédito "Brisa". Em sua rede social, o capixaba afirmou que a música é "uma homenagem de quem não é baiano, mas que admira muito e foi muito influenciado pela Bahia".

A música foi cantada pela primeira vez no Teatro Castro Alves, em Salvador, no show do cantor em setembro deste ano, durante a turnê Brasileiro. Silva volta a cantar em Salvador neste sábado, 8, convidado pela cantora Anitta, que se apresenta no Festival de Verão.

Com imagens no Pelourinho, no Palácio Rio Branco e na praia, o vídeo tem o conceito do CD Brasileiro. "Melhor vai ser quando a gente for pra Bahia, brincar de esconder o sol e acender a brisa, não tem noite nem dia, tudo eternidade", diz Silva na canção.

Lorena Murici | Foto: Reprodução | Instagram Silva lança clipe em homenagem a Bahia

