Sidney Magal traz show a Salvador em setembro

O cantor Sdiney Magal irá realizar um show na casa XYZ, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, no dia 15 de setembro. Recém comemorado o espetáculo pelos seus 50 anos de carreira, o artista traz os sucessos que embalam o Brasil com o seu ritmo.

A apresentação terá início às 22h e será no formato pocket show, que terá apresentações também dos dj's Roger N' Roll, Telefunksoul e Ana Julieta Garcia. Os ingressos para a pista custam R$ 40, mais a taxa de R$ 4. Quem for para o camarote open bar, o valor é R$ 150, mais R$ 15 da taxa.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla ou nas lojas da IO no Shopping Barra, Shopping da Bahia e na The Finds do Rio Vermelho.

