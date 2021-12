Siba é atração do Intercenas Musicais

Do álbum Fuloresta do Samba ao De Baile Solto. Esse é o caminho percorrido pelo cantor, compositor e guitarrista Siba em show nesta sexta-feira, 13, pelo Intercenas Musicais, às 22 horas, na Commons Studio Bar, no Rio Vermelho.

Criado em 2011 e realizado pela Maquinário Produções, o Intercenas tem entre os objetivos fomentar a circulação de artistas e dinamizar a programação de pequenos e médios espaços culturais.



De acordo com Vince Athayde, idealizador e produtor do evento, o projeto faz parte de uma rota integrada de shows e festivais.



"Nesse final de semana, por exemplo, enquanto tem Umbuzada Sonora, em Juazeiro, ocorre o evento em Salvador. A Coutto Orchestra e Siba se apresentam nas duas cidades baianas", diz.

Repertório



Nessa edição, o Intercenas traz o som fortemente influenciado pelo maracatu e pela poesia da cultura popular nordestina de Siba em formato trio.



O repertório é composto por músicas de diferentes momentos da carreira do artista, que iniciou a sua trajetória nos anos 1990 no Mestre Ambrósio. Após o fim do gurpo, ele gravou dois discos com a banda Fuloresta nos anos 2000.



O primeiro trabalho solo de Siba, Avante, foi elaborado somente em 2012. Já no início deste ano, o artista lançou o elogiado De Baile Solto.



"Esse show é uma experiência nova de diálogo com o público e com a minha própria obra. É perceber como o meu texto conversa entre si em todos esses momentos. Ao mesmo tempo, é uma síntese musical do meu trabalho", revela o artista.



O Intercenas também traz show da banda eletrônica-regional Coutto Orchestra, de Aracaju, no domingo, às 18h30, no mesmo lugar.

