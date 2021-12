Shows no Dia dos Namorados são boas opções para os pombinhos

O Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, está chegando, e os casais que ainda não decidiram o que fazer para festejar o dia juntinhos, podem optar por um dos eventos pensados, especialmente, para a data, que acontecem em Salvador e região metropolitana. Uma das opções é o "Minha Paixão é Você", que terá o cantor Flávio Venturini como atração musical.

O evento acontece no dia 12 de junho, no Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador e, além de Flávio Venturini, o público ainda poderá disfrutar de um jantar romântico, preparado especialmente para a ocasião.

O jantar inclui algumas opções de entrada, prato principal e sobremesa, e os preços variam entre R$ 170 e R$ 230, dependendo do local onde o casal escolher sentar.

Fique por dentro de outros eventos que ocorrem no Dia dos Namorados!

Benito di Paula

O cantor promete algumas surpresas para o show, como a participação de seu filho, o cantor Rodrigo Vellozo. No repertório, estão os sucessos que marcam seus 45 anos de carreira, como "Mulher Brasileira", "Como Dizia o Mestre", "Charlie Brown", "Amigo do Sol, Amigo da Lua", entre outros.

Quando: 12 de Junho, às 21h

Onde: Teatro Castro Alves (Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande)

Quanto: Filas A à W - R$ 160 (inteira); R$ 80 (meia) | Filas X à Z8 - R$ 120 (inteira); R$ 60 (meia) | Filas Z9 à Z11 - R$ 80 (inteira); R$ 40 (meia)

Vendas: Bilheteria do Teatro, SAC dos Shopping Barra e Bela Vista ou pelo site www.compreingressos.com

Sampa Crew

Programado especialmente para a data mais românticas do ano, o show vai ser embalado pelos principais hits do grupo de rap romântico, que garante levar para o palco sucessos consagrados da carreira a exemplo de "Amor Além da Vida", "Eterno Amor" e "Mulher Fatal".

Quando: 12 de junho, às 22h

Quanto: Pista - R$ 30 (individual); R$ 50 (casadinha) | Camarote- R$ 45 (individual); R$ 80 (casadinha)

Onde: The Best Beach (Av. Beira Mar, 449 - Ribeira)

Vander Lee

O cantor e compositor preparou repertório especial para o show acústico que fará para os namorados. O mineiro promete embalar os apaixonados com músicas que marcaram sua carreira, a exemplo de "Românticos", "Onde Deus Possa me Ouvir", "Pra Ela Passar", "Meu Jardim", "Eu e Ela", "Breu" e "Iluminado".

Quando: 12, 13 e 14 de junho, às 21 na sexta-feira e no sábado. No domingo às 20h.

Onde: Teatro SESC Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves, 1.109, Pituba, Edifício Casa do Comércio)

Quanto: Plateia - R$100,00 (inteira) | Balcão - R$80,00 (inteira)

