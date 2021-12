Shows marcam Dia do Samba no Pelourinho

Em comemoração ao Dia do Samba, neste domingo, 2, mais de 20 atrações se apresentarão em vários pontos do Centro Histórico de Salvador, como nos largos Pedro Arcanjo, Tereza Batista, Terreiro de Jesus, Quincas Berro D' Água e do Pelourinho. Haverá também shows na Praça Municipal com a participação dos sambistas Nelson Rufino, Edil Pacheco e Valmir Lima.

Além destes músicos, terá apresentações do Fora da Mídia, Grupo Botequim, Claudia Cos'tta, Anjo Bom, Malú Soares, Roque Bentenquê, Carla Lins, Neto Balla, Gal do Beco, Trivial, Negros de Fé e Bambeia.

O samba começará a invadir o Pelourinho a partir das 14h30, com shows das bandas Bom de Pagode e Cultura Popular, nos largos Pedro Arcanjo e Tereza Batista, respectivamente. As apresentações seguem ainda, também em outros largos, até a noite, com as últimas apresentações começando a partir das 20h30.

