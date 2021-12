Shows gratuitos no Mercado do Peixe

Programação gratuita abre oficialmente, nesta terça-feira (1º), o calendário de shows de 2013 no Mercado do Peixe, no Rio Vermelho. A partir das 17 horas sobe ao palco a cantora Ludimilah Anjos, que foi um dos destaques do programa The Voice Brasil, da TV Globo. No repertório, Ludimilah promete reeditar algumas das performances mostradas no reality show. A segunda atração é o cantor Magary Lord, que se apresenta a partir das 18h30 levando uma seleção de músicas baianas e o seu famoso ritmo black semba.

