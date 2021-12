Shows gratuitos no Festival Caymmi

Inserida nos festejos do aniversário de 466 anos de Salvador, a última edição de festival de música baiana realiza shows gratuitos neste, 29, a partir de 17h, no Jardim dos Namorados, Pituba.

O evento é vinculado ao Prêmio Caymmi de Música e o público poderá conferir apresentação de bandas e artistas pré-selecionados no último prêmio.

Na programação de hoje, o reggae de Manos Preto, a musicalidade interiorana de Neto Lobo e a Cacimba, o grupo Sertanília, inspirado nas manifestações culturais do sertão, o poeta e cantador pernambucano Maviael Melo e a participação da Banca de Boca.

Sempre inspirado no histórico das premiações musicais e na importância dos festivais para a dinamização do cenário musical, os Festivais Caymmi de Todas as Músicas transcendem a função de revelar as produções inscritas no projeto, promovendo encontros com a audiência baiana, criando uma atmosfera típica dos antigos festivais de música, onde o próprio público tem acesso à música de qualidade, além de apoiar e torcer por seus candidatos preferidos.

adblock ativo