Shows gratuitos animam Rio Vermelho neste fim de semana

Uma série de shows vai movimentar o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, neste fim de semana. A programação começa às 19h desta sexta-feira, 19, com o show da Banda do Rio Vermelho (BRV), que promove um baile à fantasia.

Já no sábado, 20, é a vez do DJ Raiz, dos cantores Zabah Bush e Márcio Mello e do coletivo ÀTTOOXXÁ se apresentarem no palco montado no local. A entrada é gratuita.

Confira abaixo a programação:

Sexta-feira 19.01.2018

BRV - 19h

Sábado 20.01.2018

Dj Raiz - 18h

Zabah Bush - 19h

Márcio Mello - 20h20

ÀTTOOXXÁ - 21h50

