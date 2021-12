Shows gratuitos animam fim de tarde no Rio Vermelho

O pôr do sol será mais animado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, a partir deste domingo, 18, quando será lançado o Circuito Skol Rio Vermelho. O Dj Mauro Telefunksoul será responsável por apresentar o projeto a partir das 17h de hoje, no mirante da Praia da Paciência.

A ideia é unir a beleza natural do pôr do sol nas águas do Oceano Atlântico com a diversidade musical do bairro. A programação segue até o início de fevereiro de 2017, realizando 18 festas em bares, boates e praças públicas do Rio Vermelho. Serão eventos gratuitos e pagos.

Confira a programação gratuita:

18/12 - Mirante da Praia da Paciência

08/01 - Praça Cia da Pizza

15/01 - Largo da Mariquita

22/01 - Quadra do Rio Vermelho

29/01 - Largo de Santana

05/02 - Praça Toca Raul

