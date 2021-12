Shows gratuitos animam Dia do Samba no Pelourinho

Uma programação gratuita promete agitar as praças e largos do Pelourinho nesta terça-feira, 2, em homenagem ao Dia Nacional do Samba.

A data é festejada há mais de 40 anos no Centro Histórico, e nesta edição vai contar com shows de oito dos principais sambistas e grupos da Bahia, como Bambeia, Barlavento, Fora da Mídia e Walmir Lima (confira abaixo a programação completa).

O Dia do Samba é comemorado em 2 de dezembro pois foi nesta data que o compositor Ary Barroso esteve pela primeira vez na Bahia. Antes de sua chegada, ele já havia escrito a canção "Na Baixa do Sapateiro", que eternizou o estado como a "terra da felicidade".

