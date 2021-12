Shows e ensaios de verão agitam o Pelourinho neste mês

Shows de diversos estilos musicais divertem o público durante o mês de janeiro no Pelourinho. Entre as atrações estão os ensaios do Cortejo, do Olodum e a banda BaianaSystem.

Os eventos começam nesta quarta-feira, 7, com mais uma edição do Baile Afro Muzenza, no Largo Tereza Batista, às 21h. O show terá participação da cantora Larissa Luz. Os ingressos custam R$ 20 e R$10.

A maioria da programação é gratuita, como o show do grupo Canela Fina, Bailinho de Quinta e Samba Maria.

Na quinta, 8, o rapper Mr. Armeng e Lurdez da Luz se apresentarão no Largo Pedro Archanjo, às 21h. O ingresso custa R$ 10. Já o BaianaSystem, com Russo Passapusso no vocal, levará o público ao Largo Pedro Archanjo, às 21h. O ingresso da festa é R$ 30.

