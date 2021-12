Shows animam o Dia dos Namorados

A música nos acompanha em tantos momentos que fica difícil deixá-la de lado em datas especiais. Por isso, assistir a um show romântico no Dia dos Namorados pode ser o ponto alto da noite ou o esquente para a programação que se estenderá.

Em Salvador e Lauro de Freitas, desta sexta-feira, 12, a domingo, 14, não faltam opções para os casais de namorados comemorarem mais um ano juntos. Estão na programação artistas como Vander Lee, Benito di Paula, Flávio Venturini, Vanessa da Mata e Maria Gadú.

O cantor Vander Lee, conhecido pelas letras que falam aos corações apaixonados, faz cinco shows no Teatro Sesc Casa do Comércio neste fim de semana. A procura foi tanta que duas apresentações extras foram agendadas.

"Eu sou bastante passional, recebo a vida de uma maneira emocional. O que acontece comigo não é diferente do que acontece com todo mundo", afirma o músico mineiro, que se inspira no cotidiano para fazer criar os hits.

"Preciso que aconteçam coisas que me movam na minha vida. Componho sempre, mas não o tempo todo. Não sou um compositor compulsivo, sou regular. Compor é meio orgânico".

Vander Lee, que se apresenta acompanhado do multi-instrumentista Enéas Xavier, preparou um show acústico e intimista, com cardápio mais adequado para a data.



"Toco canções que tenham esse viés mais amoroso e evito algumas que falam de outras questões. Mas meu repertório quase totalmente dá para tocar nesse período".

No Armazém Vilas, é Flávio Venturini quem vai embalar os casais, depois do jantar romântico que abre a noite na casa nesta sexta. O cantor, que costuma ter agenda cheia nesta época do ano, vai apresentar sucessos como Todo Azul do Mar, Espanhola e Até Outro Dia, além de cantar inéditas de seu mais novo CD, Venturini.

"Eu gosto desse clima. Já fiz muitos shows em casas com mesas. No set romântico, a gente deve criar, inclusive, uma luz mais de velas, bonita. Seria legal que as pessoas dançassem de rosto colado também".

Acompanhado de sua banda, Venturini também vai criar momentos mais pops, com standards americanos e versões, nos quais vai entoar músicas como Smile, sucesso de Charles Chaplin, e The Way You Look Tonight, de Frank Sinatra.

Já Benito di Paula faz show nesta sexta no Teatro Castro Alves. "Cantar o amor é sempre denso. As músicas românticas têm letras e melodias muito fortes", afirma o intérprete de canções como Retalhos de Cetim, Ah! Como eu Amei e Além de Tudo. "A resposta do público é sempre muito calorosa com essas músicas".

Solteiros, uni-vos!



Por outro lado, alguns eventos têm como mote justamente animar os solteiros. A banda Filhos de Jorge é a atração da festa Tô Solteiro, que acontece nesta sexta, no Éden Music Club, no Itaigara. A #NamoraBobo reúne Banda Eva, Oito7Nove4 e Kart Love, no Barra Hall, nesta sexta.



O Amsterdam Pop Club e o Pink Elephant também promovem suas Noites dos Solteiros com muita música eletrônica.

