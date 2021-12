Shows animam a véspera de feriado em Salvador

Véspera de feriado não é dia para ninguém ficar em casa. Pensando nisso, o A TARDE separou as festas que vão agitar a cidade nesta quinta-feira, 11. Tem para todos os gostos e bolsos. Um dos destaques é o cantor Frejat, no Salvador Barra Hall, às 22h. A apresentação faz parte do Projeto Dance Direito e inclue canções de sucesso como: Amor Pra Recomeçar e Segredos, além de hits de Jorge Ben, Tim Maia, Seu Jorge e Caetano Veloso.

Outra festa que vai movimentar a cidade é o ensaio do cantor Jau com a banda Olodum, que vai acontecer às 19h, no Trapiche Barnabé. Já a banda Negra Cor encerra o projeto Negra Cor Tributos lembrando sucessos de Lulu Santos, Tim Maia e Michael Jackson, dentre outros.

adblock ativo