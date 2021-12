Show vai reunir Ponto de Equilíbrio e Diamba

As bandas Ponto de Equilíbrio e Diamba se apresentam no próximo sábado, 26, no Armazém de Vilas, em Vilas do Atlântico. O show faz parte do projeto Armazém Reggae Music e acontece a partir das 21h. A baiana Diamba, que já participou do projeto e recebeu a banda Adão Negro, vai trazer os sucessos do seu mais recente álbum, o Fraternidade Musical Diamba.

De acordo com Duda Sepulveda, os músicos também vão levar canções que fazem parte do projeto Reguitarrice Diamba, que vai ser apresentado no carnaval. Com sucessos antigos como ' Onde você vai chegar?' e 'Rastafará' vão fazer parte da apresentação da banda carioca.

Os ingressos custam R$ 40 a inteira e podem ser adquiridos nos balcões de Ingresso nos shoppings Iguatemi, Center Lapa, Piedade, Salvador, Salvador Norte, Paralela, Brotas Center e Itaigara.

