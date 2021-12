Show reúne Márcia Short, Nadjane Souza e Aloísio Menezes

Aloísio Menezes, ator e cantor baiano, Márcia Short e Nadjane Souza, ex-cantora do Olodum, apresentam o "Canto da Voz Negra", série de shows que será realizada de quinta-feira, 30, a domingo, 3, na Caixa Cultural, na avenida Carlos Gomes, em Salvador. Os artistas irão interpretar músicas que abordam a cultura da população negra.

Produzido por Janaína Costa e Taiane Macedo, a ideia do show surgiu a partir de pesquisas sobre a religião e a cultura negra. A direção musical é assinada pelo arranjador e produtor Yacoce Simões, que já trabalhou com Armandinho, Gilberto Gil, Margareth Menezes, Pepeus Gomes e Moraes Moreira.

"A gente pensou o projeto pelo interesse que tínhamos pela religiosidade e a cultura africana. Depois vimos que tinham outras pessoas interessadas e hoje temos um arsenal de parceiros. Fizemos essa costura para o empoderamento da nossa raça", revelou Janaína, uma das idealizadoras do evento.

No repertório, canções de artistas da música popular brasileira, como Gilberto Gil, Roberto Mendes e Zeca Pagodinho, estarão presentes. Durante a apresentação, o trio ora se reveza, ora se apresenta conjuntamente. "No show a gente se mistura, faz uma música só, depois os três juntos. Para mim é um prazer fazer esse trabalho com Aloísio e Nadjane", releva Márcia Short.

A cantora, ex-vocalista da Banda Mel, diz que "O Canto da Voz Negra" empodera a população negra de história e de informações sobre a sua cultura. "A gente já faz um passeio pela música negra em nossos trabalhos. No show, a gente discute o empoderamento juntos", completa a artista.

