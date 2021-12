Show reúne grandes nomes do arrocha no subúrbio de Salvador

Para quem curte arrocha, no dia 1º de dezembro será realizado o show "O Bregão". Com mais de 10h de muita música, o evento ocorre a partir das 21h no Clube Periperi Hall, bairro de Periperi, subúrbio de Salvador.

As apresentações ficarão por conta de grandes nomes do arrocha como Devinho Novaes, Unha Pintada, Silvano Salles e Nenho.

Os ingressos promocionais ficarão disponíveis até o dia 17 de dezembro (sábado) nos pontos de venda dos balcões Pida e Salvador Tickets. Os valores variam de R$35,00 a R$100.

