Show no TCA homenageia 100 anos de Vinícius de Moraes

Quando escreveu os versos finais do Soneto da Fidelidade, Vinicius de Moraes falava de si mesmo: "Que não seja imortal, posto que é chama/ Mas que seja infinito enquanto dure". O poeta morreu em 1980, mas sua obra continua a ser celebrada. Tanto é que nesta quarta-feira, 12, às 21 horas, Toquinho, João Bosco e Mônica Salmaso sobem ao palco do Teatro Castro Alves para comemorar o centenário de Vinicius.

O show é a abertura da turnê nacional 100 Anos de Vinícius de Moraes. Os artistas interpretarão canções do poeta e compositor, tudo sob o comando de Toquinho, amigo e parceiro musical de Vinicius, especialmente no tempo em que o poetinha viveu na Bahia, entre os anos de 1971 e 1975. Juntos, os dois criaram canções como Tarde em Itapuã, um clássico da música popular brasileira.

Parceria

Para Toquinho, as homenagens para Vinicius nunca serão o bastante. "Ele foi uma figura ímpar, um poeta que viveu como poeta, um grande companheiro de parceria e amizade por mais de dez anos, a quem devo meu amadurecimento como compositor e pessoa. Vininha, velho saravá!".

Toquinho conta que viu Vinicius pela primeira vez durante a adolescência, na casa de Sergio Buarque de Hollanda. "A primeira vez que Vinicius falou profissionalmente comigo foi em um telefonema dele para minha casa. Eu estava dormindo e minha mãe atendeu a ligação".

Quando acordou, Toquinho recebeu o recado de que Vinicius tinha ligado. "'Que Vinicius?', perguntei. E ela: 'Vinicius de Moraes'. Na hora, pensei que era trote de meus amigos, mas, ao retornar a ligação, quase não acreditei, era ele mesmo".

No telefonema, Vinicius convidou Toquinho para acompanhá-lo numa turnê na Argentina, com a cantora Maria Creuza. "Foi o primeiro show que fizemos juntos, na boate La Fusa. A gravação da apresentação se tornou um dos discos mais populares que fizemos", Toquinho conta, referindo-se ao disco Vinicius En La Fusa (1970).

Intimidade

A cantora Mônica Salmaso tem uma história diferente. "Como tantos brasileiros, cresci ouvindo a obra de Vinicius, mesmo sem saber que as músicas ou letras eram dele. Ouvia desde a Arca de Noé até os discos que meus pais tinham. Vinicius esteve presente na minha formação musical e emocional".

Apesar de considerar difícil escolher, Mônica conta que tem carinho especial pelos afro-sambas compostos por Vinicius e Baden Powell. Ela ressalta que Vinicius ainda fez com que compositores e intérpretes de gerações diferentes se conhecessem e convivessem nos encontros musicais que ele promovia. "Estes encontros criavam o desafio entre os compositores para buscar compor mais e melhor".

Coragem

Havia tempo que João Bosco - naquela época, estudante de engenharia em Ouro Preto - sabia que Vinicius tirava uns dias de descanso na cidade. Na época, João tinha um quarteto vocal, que se apresentava cantando música popular brasileira.

Um dia tomou coragem, pegou o violão e foi procurar o poeta. Dona Lili, dona da pousada, abriu a porta e entrou para chamar Vinicius. "Já passava das dez da noite. Ele veio à porta, me convidou a entrar, e sentamos na sala. Ele ficou me perguntando sobre mim, sobre o negócio da música", João conta.

Vinicius observou o violão nas mãos do rapaz e afirmou: 'Você trouxe o violão aqui porque queria me mostrar alguma coisa. Toca aí'. João atendeu ao pedido do poetinha e algumas horas (e copos de whisky) depois, os dois tinham uma canção em parceria: o Samba do Pouso.

João conta que é uma grande satisfação homenagear o amigo. "Vinicius resolvia tudo de maneira amorosa, ele queria acabar bem. Esse é o cara que a gente queria encontrar todo dia, que sairia com ele para jogar futebol, ir ao cinema. Ele traz uma sensação de harmonia. A cada dia que passa, a ausência dele fica maior".

