Show na Concha do TCA marca 30 anos de carreira de Margareth Menezes

“Vejo-me bem, em um momento bom e muito satisfeita com tudo o que fiz nesses 30 anos de trajetória musical. Quando vejo o legado da minha carreira, avalio que fiz e construi muita coisa. Fico feliz, mesmo com todas as dificuldades que tive que enfrentar e superar para chegar até aqui”.

“Margareth Menezes é uma artista incrível. É uma intérprete de voz profunda e poderosa que levanta multidões” “Margareth Menezes é uma artista incrível. É uma intérprete de voz profunda e poderosa que levanta multidões”

Assim, Margareth Menezes avalia os 30 anos de carreira, que teve como ponto de partida a gravação da música Faraó, ao lado de Djalma de Oliveira, em 1987. A canção, composta por Luciano Gomes, foi o primeiro samba-reggae gravado no Brasil. O single, lançado como LP, vendeu mais de 100 mil cópias e fez o ritmo musical, criado pelo mestre Neguinho do Samba, romper as fronteiras da Bahia e ganhar o mundo. Virou sucesso, atravessou gerações e ainda é uma das principais referências da música baiana.

“Só podemos agradecer a mulher que gravou a primeira vez o samba reggae para o mundo” “Só podemos agradecer a mulher que gravou a primeira vez o samba reggae para o mundo”

Esse percurso histórico, Maga - como é carinhosamente chamada por amigos e fãs - vai relembrar hoje, às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no show Margareth Menezes 30 Anos. A apresentação contará com a participação especial de Daniela Mercury, Jau, Marcelo Jeneci e banda Quabales.

“Maga é inspiração para mim. Ela é a filha que a mãe África nos enviou para alegrar a festa e nossos corações” “Maga é inspiração para mim. Ela é a filha que a mãe África nos enviou para alegrar a festa e nossos corações”

“Será um show muito especial. Faço um passeio por momentos da minha carreira. Cantarei músicas que foram marcantes e algumas inéditas. Lembrarei também o momento em que atuei no teatro como atriz. É um show que diz o que eu acredito e sobre o que eu posso representar de maneira mais legítima em relação ao que eu canto e penso sobre a vida”, afirma Margareth.

“Maga é a voz da força, o canto de cá para o universo, baiana do mundo, pessoa generosa, que tem música na alma” “Maga é a voz da força, o canto de cá para o universo, baiana do mundo, pessoa generosa, que tem música na alma”

Para contar a sua história no palco, Maga conta com a direção artística de Vavá Botelho, diretor do Balé Folclórico da Bahia, e com a direção musical de Adail Scarpeline.

“Maga traz consigo a força da música negra. Que venham mais 30 anos de carreira dessa grande artista da Bahia” “Maga traz consigo a força da música negra. Que venham mais 30 anos de carreira dessa grande artista da Bahia”

“30 anos é uma data forte e expressiva. Conseguimos juntar nossas ideias e energias, vamos fazer um show muito bonito. O convite me deixou muito honrado e feliz porque Margareth é a nossa diva, nossa grande estrela, a pioneira na divulgação da música negra da Bahia para o mundo”, ressalta Vavá Botelho.

Além-mar

O samba reggae Elegibô - Um Canto de Ifá, gravado em 1988, foi o segundo grande sucesso da cantora. A voz potente de Maga viajou além-mar e foi apresentada ao mundo na turnê internacional Rei Momo, do grupo Talking Heads, a convite do cantor David Byrne.

Em 1991, o segundo álbum da carreira - Um Canto pra Subir - foi lançado nos EUA. Em 1992, o disco Ellegibô foi voltado exclusivamente para os Estados Unidos, Europa e Japão.

O disco Kindala, 1993, contou com a participação de Jimmy Cliff e rendeu à Margareth a primeira indicação ao Grammy Mundial.

“O que chamou atenção foi a fusão rítmica e a percussão baiana. Esse cruzamento de clave é a essência do afropop, que é o conceito do meu trabalho, a junção da herança afro com a linguagem contemporânea pop. Foi por isso que David Byrne me escolheu para cantar, foi por essa identidade”, ressalta Margareth.

Toda a carreira da cantora é voltada ao fortalecimento da identidade afro-baiana, da divulgação da cultura afropop, tanto no palco como em outros projetos, a exemplo do Mercado Iaô, que reune artesanato, moda, acessórios, decoração, gastronomia, artes plásticas, música, teatro, dança, entre outras manifestações culturais da Bahia.

Exposição

Um mini Mercado Iaô intinerante será montado na esplanada em frente a Sala do Coro do TCA. No mesmo local, Margareth Menezes será homenageada com uma exposição fotográfica.

O curador Zuarte Júnior selecionou imagens registradas por vários fotógrafos, com destaque para as fotos assinadas por Márcio Lima, que clicou Margareth com Jimmy Page, em 1997, durante o Projeto Bahia com H, na Área Verde do Othon. Neste espetáculo, ela também recebeu vários artistas nacionais e internacionais, como Ron Wood.

A exposição é mais que uma linha do tempo dos 30 anos da carreira musical de Margareth Menezes. É a história da música afro-baiana, do samba reggae e da força das mulheres dentro deste cenário artístico, sendo Maga uma das grandes expoentes.

A celebração relembra o passado, destaca o presente, mas também aponta o futuro. “Quero continuar cantando por muito tempo, mas não tenho a perspectiva de passar a vida toda cantando. Vou ficar igual a Gil e Caetano, vou ali num show e dou um pinta. Assim tá bom demais (risos). E o povo novo tem de pegar seus instrumentos e entrar em cena”, diz.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

