Show homenageia Gonzagão, o rei do baião

Acontece neste sábado, 2, e domingo, 3, às 17 horas, no Solar Boa Vista (Brotas), o show Cantar Cantei Canto: Luiz Gonzaga. A apresentação é parte do projeto dos professores Elisa Mendes e Ângelo Castro, e visa homenagear o rei do baião Luiz Gonzaga.

O projeto é feito por alunos dos Bacharelados Interdisciplinares da Universidade Federal da Bahia, como o baixista Ricardo Magno, o Cadinho, aluno do BI de Artes, e Larissa Lima, também aluna do BI de artes, e que toca triângulo e pandeiro.

O show tem direção musical de Angelo Castro.

Nas edições anteriores, o projeto homenageou nomes como Milton Nascimento, João Donato e Chico Buarque. A entrada é franca.

adblock ativo