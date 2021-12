Show homenageia Álvaro Assmar, que faria 60 anos nesta terça

O músico Álvaro Assmar, que completaria 60 anos nesta terça-feira, 20, será homenageado com um show no fim de semana. O evento "Álvaro Assmar 60 Anos - Uma Homenagem" acontece nesta sexta, 23, e sábado, 24, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, no Wish Hotel da Bahia (antigo Sheraton). Os ingressos custam R$ 60 e estão à venda no local e no site Compre Ingressos.

Com produção e direção artística do cantor, compositor e guitarrista Eric Assmar, filho de Álvaro, o evento reúne familiares e amigos para celebrar o legado do artista, que morreu em dezembro do ano passado.

No palco, Eric será acompanhado pela Mojo Blues Band, que acompanhava Álvaro em sua carreira, e receberá convidados especiais, entre eles o gaitista e cantor carioca Flávio Guimarães, uma das maiores referências da gaita blues na América Latina, e Adelmo Assmar, baixista e cantor, irmão de Álvaro e antigo parceiro no grupo de rock progressivo Cabo de Guerra.

O repertório conta com canções que marcaram a carreira de Assmar, além de clássicos do blues.

Além de músico, Álvaro teve forte atuação como produtor musical, cultural e radialista. O artista criou o projeto ´Wednesday Blues´ e apresentou o programa Educadora Blues, pela rádio Educadora FM, por quase 15 anos.

