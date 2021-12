Show holográfico de Cazuza será transmitido na internet

Os fãs de Cazuza de todo o Brasil poderão acompanhar pela internet, via streaming, o show holográfico que trará o músico de volta aos palcos. O espetáculo acontece no sábado, 30, no Parque da Juventude, em São Paulo, com transmissão ao vivo, a partir das 21h, pelo endereço www.voltacazuza.com.br e pelo canal 1 da GVT.

O hotsite traz mais informações e um documentário inédito. O show será conduzido por amigos e parceiros de Cazuza, que formaram uma banda especialmente para a ocasião.

Assista ao trailer:

