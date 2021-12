Show gratuito da Família Lima marca chegada do Papai Noel em shopping de Salvador

O grupo Família Lima apresenta um pocket show gratuito neste domingo, 12, para celebrar a chegada do Papail Noel ao Salvador Norte Shoping. Durante o evento, que acontece a partir das 17h, o grupo formado por Lucas, Amon, Moisés, Allen e Zeca vai mostrar sucessos da carreira e canções que estão no repertório do DVD "Natal em Casa", entre elas "Noite Feliz" e "Bate o Sino".

No mesmo dia, às 18h, o shopping abre a visitação ao lounge montado no piso L2, para quem deseja fazer seus pedidos ao "bom velhinho". O período segue até 24 de dezembro, às segundas e terças, das 13h ás 19h, e de quarta a domingo, das 13h às 21h.

Neste ano, a decoração apresenta o mundo encantado do conto de fadas Alice no País das Maravilhas. A história, que tem milhares de fãs, foi escolhida por unir o mundo lúdico ao real. Instalado no piso L3, o cenário de um enorme jardim se destaca pelo capricho nos elementos, uma grande árvore de dez metros enfeitada com cartas de baralho, laços, corações e bolas.

De 18 de novembro a 17 de dezembro, aos sábados e domingos, os personagens Alice, Chapeleiro Maluco, Coelho e Rainha de Copas apresentam esquetes do conto de fadas, sempre a partir das 15h. Após as encenações, a plateia pode participar da sessão de fotos. As atrações são gratuitas.

adblock ativo