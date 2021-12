João Gilberto flanou pelas redes sociais nos últimos dias. Áudios em ótimo estado do chamado El Concierto Del Día Siguiente foram compartilhados aos montes por quem gosta da obra do músico baiano. A voz de um locutor anuncia detalhes da gravação logo no início da primeira canção, Tim tim por Tim tim. "Fazem 25 anos neste 2010 do concerto feito em Madri... que teve como protagonista um senhor vestido de cinza com um violão espanhol." Trata-se de uma apresentação de João feita em 19 de julho de 1985 no Patio Central del Conde Duque de Madri.

Aos 54 anos, João havia acabado de realizar uma apresentação lendária no Festival de Montreux, na Suíça. Ao chegar à Espanha para o evento organizado pela prefeitura de Madri, chamado Verões da Vila, pediu uma mudança na programação. Tom Jobim estava escalado para cantar no primeiro dia e João, no segundo. Mas o violonista alegou problemas de saúde e pediu para trocar de dia com Tom. O público que havia comprado ingressos para ver um viu outro e houve reclamação. Mas, como mostram as gravações que aparecem em ótimo estado, João estava em um dia inspirado. Canta Wave, O Pato, Garota de Ipanema, Chega de Saudade, Desafinado. A reportagem entrou em contato com Claudia Faissol, jornalista e representante de João para assunto jurídicos. "Eu tenho dó do João quando fico sabendo disso. Isso não passou por nós. Já pedi uma conversa no Ministério da Cultura para resolvermos questões assim, mas nunca fui atendida."



Ouça o áudio do show de João Gilberto - El Concierto Del Dia Siguiente:





Julio Maria | Agência Estado Show espanhol de João Gilberto cai nas redes sociais

