Show em Salvador homenageia Chorão

No dia 12 do próximo mês, os fãs da banda Charlie Brown Jr já têm destino certo. A Banca, banda formada recentemente por ex-integrantes do grupo, chega a Salvador para apresentar o show da turnê Chorão Eterno.

O evento homenageia o ex-vocalista Chorão, encontrado morto em seu apartamento neste ano. O repertório traz grandes sucessos da banda, desta vez com Champignon nos vocais. O show começa às 22 horas, no Bahia Café Hall (Paralela). Na abertura apresenta-se a banda Massa Sonora.

