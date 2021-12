Show em homenagem a Dorival Caymmi é apresentado no TCA

Os cantores Jussara Silveira, Virgínia Rodrigues, Lazzo Matumbi e Tiganá Santana levam para o Teatro Castro Alves o show ‘Dorival Negro Caymmi’, que explora a ancestralidade da obra do compositor baiano. O show acontece no dia 3 de fevereiro, às 20h. Os ingressos variam de R$ 20 a R$ 70 e estão à venda na bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

O show tem o objetivo de ressaltar a negritude referencial de Dorival e lembrar parte da ancestralidade de um dos maiores músicos brasileiros. As canções do espetáculo versam sobre amores que descrevem mulheres afro-brasileiras, “cafuzas, rainhas do maracatu”, “pretas do acarajé”, "terras de preto doutor”, pescadores, tantas coisas retintas da vida e da morte.

Virgínia Rodrigues e Lazzo Matumbi destacam nas suas vozes o que Dorival Caymmi traz como assunto e estética nas canções escolhidas. Os dois dividem os vocais da canção “Canto de Nanã”. Já a cantora Jussara Silveira já gravou um álbum somente com canções do homenageado. O músico Tiganá Santana, por sua vez, conduz o espetáculo com a escolha do repertório, o roteiro e os arranjos, que assina com Léo Mendes.

O público ainda confere as canções “Balada do Rei das Sereias”, “Oração a Mãe Menininha”, “O Vento” e “Rainha do Mar”, dentre outras. No palco, os artistas têm a companhia dos músicos Léo Mendes (violão e guitarra), João Taubkin (baixo acústico), Cauê Silva e Sebastian Notini (percussão).

