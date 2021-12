Show do grupo Gigante do Samba em Salvador é cancelado

O show do grupo Gigantes do Samba, formado pelos cantores Belo, Alexandre Pires e Luiz Carlos, marcado para o dia 21 de maio, em Salvador, foi cancelado. Segundo a assessoria do evento, a apresentação, que seria realizada no Wet'n Wild, na Paralela, não acontecerá por "motivos de força maior".

Ainda de acordo com as informações, a possibilidade de realização de um novo show está sendo estudada para o segundo semestre deste ano. A data será divulgada em breve.

As pessoas que adquiriram os ingressos antecipados devem comparecer ao local onde foi efetuada a compra a partir da próxima terça feira, 10, para ressarcimento do valor. Outras informações através do número (71) 3161-2001.

