Show do Barão Vermelho na Concha Acústica é cancelado

O show da banda Barão Vermelho, marcado para este sábado, 7, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, foi cancelado. A informação foi divulgada pela Salvador Produções, que assinava o evento, na manhã desta terça, 3.

Em nota enviada à imprensa, a produção informou que "a decisão foi tomada por questões de logística". De acordo com a organização, a festa ainda não tem uma nova data confirmada.

“Lamentamos os transtornos decorrentes da ocasionalidade e ressaltamos que os ingressos adquiridos antecipadamente serão reembolsados”, declarou.

Reembolso

Quem adquiriu ingressos na bilheteria do TCA ou nas unidades do SAC, terá que se dirigir a bilheteria do teatro apresentando documento oficial com foto e CPF, além do cartão de crédito/débito usado na compra e o ingresso do espetáculo, respeitando o prazo estabelecido pelo espaço.

Para ingressos comprados pelo site do Ingresso Rápido ou Mobile (aplicativo), o estorno só poderá ser realizada pelo mesmo canal de compra. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo site do SAC do Ingresso Rápido. Informações detalhadas sobre o prazo do reembolso estão disponíveis na página da Ingresso Rápido no item "políticas".

