Show do aniversário de Salvador terá Banda Eva e Magary

As comemorações pelo aniversário de 464 anos de Salvador vão contar com um show no Farol da Barra, no próximo dia 31, que vai reunir grandes nomes da música baiana.

Entre as atrações já confirmadas, estão a Banda Eva e os cantores Magary Lord, Márcio Victor, Duda, da banda Diamba, e Levi Lima e Manno Góes, da Jammil e Uma noites.

Por conta da Semana Santa, a celebração foi adiada do dia 29 de março para o dia 31. Os shows começam às 18h.

