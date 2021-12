Show de Zeca Baleiro é adiado para janeiro

O show do cantor Zeca Baleiro que aconteceria neste sábado, 15, no Armazém Hall em Lauro de Freitas, foi adiado para 28 de janeiro. Em nota, a assessoria do espaço não detalhou o motivo, explicando que o adiamento da apresentação ocorre "por motivos de força maior".

Quem comprou ingresso antecipadamente poderá solicitar reembolso no local onde a compra foi efetuada. As entradas obtidas serão válidas para a nova data. Para mais informações: (71) 3379-5360.

