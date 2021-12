Show de tributo aos Beatles é cancelado

O show que faria tributo à banda britânica "The Beatles" foi cancelado nesta quarta-feira, 27. O espetáculo denominado "All You Need is Love" seria apresentado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. O tributo estava marcado para 19h, de sábado, 30, com ingressos variando entre R$ 40 e R$ 160.

A produção do show explicou que o cancelamento foi "por motivos de imprevistos pessoais do contratante". Para quem já havia adquirido os ingressos, o valor deve ser devolvido de acordo com o local de compra. Quem comprou nas bilheterias do teatro ou nos postos de venda do SAC, deve ir ao local apresentando um documento com foto, CPF, o ingresso e o cartão usado na compra. As entradas compradas pelo aplicativo ou site, o estorno será feito pela plataforma.

